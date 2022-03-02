/682728/التموين-تضبط-198-عرض-وهمى-عن-تخفيضات-غير-حقيقية
تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل باستمرار عملها في الاوكازيون الشتوي 2022 وذلك وسط انتظار المواطنون لمواسم تخفيضات أسعار منتجات والملابس لتمكنهم فى الحصول على منتجات بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار نفس المنتجات قبل العروض.
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وتقوم وزارة التموين بالسماح للمحلات التجارية للمشاركة بشرط أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلي الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
التموين تضبط 198 عرض وهمى عن تخفيضات غير حقيقية
كما تنسق الأجهزة الرقابية التابعة التموين والتجارة الداخلية بتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين مع جهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات على الأسواق ومتابعة العروض المعلنة من قبل الجهات والحملات المشاركة.
وتم تحرير 667 مخالفة منهم 198 عرض وهمى عن تخفيضات غير حقيقية بجانب تحرير مخالفات نتيجة عدم الحصول على تصاريح بالمشاركة في الأوكازيون أو عدم الإعلان عن الأسعار.
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