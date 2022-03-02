بسمة نبيل بطلة في مسلسل تحقيق على watchit.. تعرف على قصته

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سيبدء اليوم 2 مارس، عرض مسلسل تحقيق على منصة watchit، والذي يدور في إطار من الإثارة والغموض ناتج وقوع جريمة قتل غامضة، وزيادة المواقف التشويقية أثناء التحقيق فيها.

دوت الخليج يكشف المزيد عن مشاركة الفنانة بسمة نبيل في مسلسل تحقيق

بسمة نبيل تشارك في مسلسل التحقيق بدور مميز

تقدم الفنانة الشابة بسمة نبيل دورًا مميزًا في مسلسل تحقيق، الذي سيتم عرضه اليوم من خلال منصة watchit الإلكترونية، وهو من أعمالها الأصلية، مكون من 13 حلقة، حيث تشارك بسمة مع كل من أحمد مالك طارق عبد العزيز، تارا عماد، خالد أنور، مي الغيطي، علي قاسم، وهدى المفتي، ومسلسل تحقيق من تأليف محمد الدباح، وإخراج محمد فتحي.

بسمة نبيل تشارك في أربع أعمال خلال 2021

تألقت الفنانة بسمة نبيل خلال عام 2021، في أربع أعمال مختلفة، من بينهم مسلسلين شاركا في المراثون الرمضاني 2021، وهما الإختيار 2 وهجمة مرتدة، كما شاركت في مسلسل الآنسة فرح الذي عُرض خارج الموسم الرمضاني، على قناة mbc4، هذا إلى جانب تقديمها دور في فيلم باب معزول الذي شارك في مهرجان الأسكندرية.

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قائمة المسلسلات المعروضة حاليًا على منصة watchit

من هي الممثلة الشابة بسمة نبيل؟

ظهرت الفنانة الشابة والوجه الجديد بسمة نبيل منة خلال مسلسل سابع جار، الذي قدمت فيه دور الدكتورة شيري زميلة دعاء في المستشفى وكان هذا عام 2017، والذي ظهرت فيه أيضًا من خلال مسلسلي الحساب يجمع للفنانة يسرا، والحالة ج، وبعدها قدمت دور "سلمى" في مسلسل لمس أكاتف للنجم ياسر جلال عام 2019، وشاركت في عام 2020 في مسلسلين، الأول ومسمي، والثاني القمر آخر الدنيا، وتوالت إنجازاتها وأعمالها الفنية خلال عام 2021 كما سبق وعرضنا لكم في الفقرة السابقة.

بسمة نبيل

نالت بسمة نبيل إعجاب الجمهور بأدائهخا البسيط المقنع، لكل الأدوار التي قدمتها، لهذا تتزايد أعمالها كل عام أكثر من سابقه، وكذلك عدد المتابعين لها على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل إنستجرام الذي يتابعها من خلاله أكثر من 45 ألف متابع ومبحب لها ولأدوارها المختلة، كما أصبحت أم في الفترة الأخيرة بعد إنجابها لطفلها الأول حورس.