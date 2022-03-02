مصرع طالب تحت عجلات قطار بـ قنا

لقى طالب مصرعه، اليوم الأربعاء، بعدما صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان، بمركز دشنا شمالى قنا، وتم نقل جثته إلى مشرحة المستشفى، وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، يفيد مصرع محمد أحمد منير، طالب ثانوى، بعدما صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان بمركز دشنا شمال محافظة قنا، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وعلى الفور تحركت قوات الأمن برفقة رجال الاسعاف لموقع الحادث، وقامت القوات بنقل الجثمان لمستشفى قنا العام، فضلاً عن تحرير المحضر اللازم للواقعة، تمهيداً للعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الأمر واستخراج تصاريح الدفن، وروى شهود عيان أن الحادث جاء نتيجة عبور أحد الأطفال لمزلقان السكة الحديد أثناء سير القطار، موضحين أنه قام بتجاوز المزلقان أثناء غلقه محاولا العبور مسرعا للجهة الأخرى، مؤكدين أن عامل المزلقانن قام بغلقه غير أن الطالب قام بتجاوز البوابة.

حادث مروع فى قنا

لقى طفل مصرعه، اليوم السبت، دهسا أسفل عجلات قلاب بعد سقوطه من توك توك بمركز فرشوط شمال محافظة قنا، تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع طفل سقط من توك توك ودهسه قلاب وفر هاربا بمركز فرشوط شمال محافظة قنا.

وأسفر الحادث عن مصرع دياب عشري فراج، 7 أعوام، سقط من توك توك ودهسه قلاب بعد سقوطه، بقرية نجع العرق التابعة لفرشوط شمال قنا، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات،

وفي سياق أخر تلقى اللواء مسعد عبدالجليل أبو سكين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مستشفى قوص المركزي، باستقباله عمر أحمد جاد الرب، يبلغ من العمر 5 أعوام، إثر حادثة سقوط موتوسيكل يقوده والده بغرفة صرف صحي مكشوفة، في قرية حجازة قبلي بمركز قوص، وجرى عمل الإسعافات الأولية وحجز الطفل بقسم العظام في المستشفى لحين تحسن حالته الصحية، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.