توزيع 600 رأس أغنام للأسر الأولى بالرعاية فى قنا

جدة - نرمين السيد - كمرحلة أولى ضمن برنامج "فرصة" التابع لبرنامج تكافل وكرامة، بالتنسيق مع مديريتى الطب البيطرى والزراعة برعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والمحافظ أشرف الداودى.

وأوضح حسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى، أنه من المقرر تسليم رؤوس أغنام لـ485 أسرة ممن يحصلون على دعم تكافل وكرامة بمركز الوقف ضمن برنامج "فرصة"، مشيرًا إلى أنه تم تسليم 600 رأس أغنام لـ100 أسرة كمرحلة أولى، بواقع 6 رؤوس لكل أسرة، بهدف مساعدة هذه الأسر فى إقامة مشروع متناهى الصغر يُدر دخلا ثابتا لهم.

وأضاف وكيل مديرية التضامن الاجتماعى أن رؤوس الأغنام خضعت للفحص البيطرى بأجهزة السونار من خلال الأطباء بمديرية الطب البيطرى، للتأكد من خلوها من الأمراض المعدية، كما تم تطعيمها ضد أمراض الطفيلات الداخلية، ومؤكدا أنه يجرى التنسيق والمتابعة المستمرة مع هذه الأسر لتقديم الدعم الإرشادى والبيطرى من قبل مديريتى الزراعة والطب البيطرى.