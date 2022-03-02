ملتقى الشباب العربى الثالث لريادة الأعمال ينطلق مايو المقبل

جدة - نرمين السيد - وقعت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب مذكرة تفاهم بين المدينة وجمعية التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين الجانبين للإعداد والتنسيق لإقامة ملتقى الشباب العربى الثالث لريادة الأعمال، والمقرر عقده خلال النصف الثانى من شهر مايو 2022 بالمدينة.





وقالت الدكتورة منى عبداللطيف مدير المدينة فى التقرير الذى رفعته لوزير التعليم العالى والبحث العلمى بهذا الشأن إن مذكرة التفاهم تهدف إلى التعاون بين الجانبين فى مجال ريادة الأعمال، ودعم الابتكارات الناشئة للشباب. وأكدت منى توجه المدينة للمساهمة فى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، بما تملكه المدينة من خبرات علمية وإمكانات مادية وبشرية تؤهلها لدعم رواد الأعمال واحتضان الأفكار الإبداعية والابتكارية للشباب فى مجال الأبحاث العلمية، وتهيئة البيئة الملائمة لتنمية مشروعاتهم، فى إطار قيام المدينة بتنفيذ دورها المجتمعى الرائد والداعم فى هذا الشأن، ووفقا للاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى. وأعربت الدكتورة سوزيت الريدى مدير جمعية التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال عن سعادتها بالتعاون مع المدينة، نظرًا لما يمكن أن تقدمه كمؤسسة بحثية قادرة بإمكاناتها وبنيتها التحتية وريادتها العلمية على تحقيق أهداف الجمعية، من خلال شراكة فعالة بين الجانبين فى مجال ريادة الأعمال ودعم المبتكرين.

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