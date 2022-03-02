/682717/الرئيس-السيسي مشاركة-البرلمان-فى-حل-ازمة-البناء-العشوائى-ضرورية

قال الرئيس السيسي، خلال كلمته اثناء افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق القاهرة الكبري : "لو واحد عنده حتة أرض فاضية أقدر أخليه يبني ولا هيقول جت عليا اشمعنى أنا، ولو قولتله هخليك تعمل دورين يقول جت عليا اشمعنا انا وغيري عامل 10 أدوار، فلو مشينا بمبدأاشمعن انا مش هنتغير."

دوت الخليج

واكد الرئيس على ضرورة مشاركة البرلمان فى حل ازمة البناء العشوائى ,موكدا " انا اتصور ان البرلمان لازم يساعدنا فالى احنا بنعمله ال بنعمله مش هدفه اننا نأذى المواطن المواطن ده بتاعنا".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان هناك نقاش كثير وجدل حول اشتراطات البناء الجديدة، وبعض الناس ترى أن الإجراءات التي اتخذناها قاسية وقد تسبب خسائر لهم,مستكملا:"احنا مش هنسيب الناس ,انا بس حبيت اتكلم عن فكرة تراخيص البناء لان فيها نقاش كتير وانا بسمع للناس ,ولو الامر معقد ومحتاج نشرح للناس اكتر نشرح ".

الرئيس السيسي: مشاركة البرلمان فى حل ازمة البناء العشوائى ضرورية

واشار الرئيس الى ان الاشتراطات ليست ضد الناس,موضحا ان تطبيق هذه الاجراءات مطبق على المحافظات الزحمة .

وتابع "يعنى فى اسكندرية بتلاقى الابراج 16 دور على شوارع 6 متر ,علشان كده بعمل فى برج العرب و العالمين مدينة علشان توفر سكن فى المحافظة مش بقولك هقفل عليك لا ,ولو جه دلوقتى الاستاذ عاصم قالى انا عايز ادخل ببرنامج للقاهرة والجيزة ب 100 الف وحدة سكنية هقوله انا جاهز ليه لان احنا مش هنسيب الناس كده ". نية هقوله انا جاهز ليه لان احنا مش هنسيب الناس كده ".