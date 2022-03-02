رسمياً.. استبعاد حكام كرة القدم الروس من كافة البطولات الرسمية

/682706/رسميا-استبعاد-حكام-كرة-القدم-الروس-من-كافة-البطولات-الرسمية

استبعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، جيمع حكام كرة القدم الروس من كافة البطولات الرسمية التابعة ليويفا خلال الفترة المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلن صباح اليوم الأربعاء، الاتحاد الأوروبي منه جميع الحكام الروس من كافة البطولات الرسمية.

وتزداد التوترات كل لحظة على ترتيبات كرة القدم قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2022 بقطر، والتي تأتي على رأسها ملحق تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال قطر.

وأعلن ايريك كارلسون رئيس الاتحاد السويدي لكرة القدم، عن رفضه لمواجهة منتخب روسيا في الملحق في حال تأهل الطرفين.

موقف مانشستر يونايتد من عدوان روسيا على أوكرانيا

وأعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن سحب عقد الرعاية مع الخطوط الجوية الروسية "إيروفلوت"، بعد أن غزت القوات الروسية أراضي أوكرانيا.

وقال متحدث باسم النادي: في ضوء الأحداث الجارية في أوكرانيا قررنا الانسحاب من اتفاق الرعاية مع إيروفلوت، نتفهم قلق جمهورنا حول العالم ونقدم الدعم والتعاطف إلى من تأثروا بالأحداث.

وشهدت فجر الخميس الماضي دخول العدوان الروسي على الأراضي الأوكرانية، وضرب بعض المناطق العسكرية بالصواريخ، وسقوط بعض الضحايا.

بيان الثلاثي بولندا والسويد والتشيك عن مواجهة روسيا

أصدر الاتحاد السويدي، والتشيكي، والبولندي بيان مشترك على رفضهم بقيام مباريات في الأراضي الروسية في منافسات ملحق أوروبا المؤهل لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

يلتقي منتخب روسيا مع بولندا في الدور الأول من الملحق، ويواجه الفائز من الطرفين الفائز من مواجهة السويد وجمهورية التشيك، لحسم بطاقة التأهل لمونديال قطر.

وجاء في البيان المشترك بين الثلاثي: "لا ينبغي أن تقام المباريات الفاصلة لكأس العالم 2022 والمقرر إقامتها في الفترة من 24 إلى 29 مارس على الأراضي الروسية ولا تنوي هذه المنتخبات السفر إلى روسيا".