بمشاركة 60 عارض.. وزارة التجارة والصناعة تعلن انطلاق المرحلة الأولى من معرض "صنع فى دمياط" ..غداً

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، انطلاق المرحلة الأولى من معرض "صنع فى دمياط "لهذا العام، والمقرر انطلاقه يوم غد الخميس، ويستمر حتى 12 مارس وذلك بقاعة مشاريع مصر بأرض المعارض بمدينة نصر. أضافت محافظ دمياط، في تصريح صحفي، أن المعرض يأتى بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبمشاركة 62 عارضا من صناع الأثاث بالمحافظة.

كما أضافت أن المعرض يستهدف استكمال الخطة التى بدأتها المحافظة بالتعاون مع الجهاز، لتحقيق رؤية الدولة نحو النهوض بتلك الصناعة بدمياط، ودعم الصناع والعاملين بهذا القطاع، إلى جانب المساهمة في خلق آفاق تسويقية جديدة لمنتجاتهم، مشيرة إلى أن المعرض حقق نجاحًا كبيرًا بمراحله المختلفة منذ انطلاقه عام 2016، كما نوهت إلى أن هذا العام سيشهد إنطلاقة لمراحله الأربعة الأخرى. وتبدأ المرحلة الثانية مطلع يونيو المقبل، والثالثة فى أول ديسمبر 2022، وتنطلق المرحلة الرابعة فى 10 من نفس الشهر والمرحلة الاخيرة ستشهد انطلاقتها 21 ديسمبر 2022 وذلك لمدة عشر ايام لكل مرحلة.

معرض صنع فى دمياط

وأشادت الدكتورة منال عوض، بما تم تحقيقه في هذا المجال لإقامة مراحل المعارض بشكل سنوى وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت قيادة الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى للجهاز، وما أثمرت عنه تلك الجهود من نتائج لتشجيع صناعة الأثاث بدمياط و النهوض بها، خاصة مع تمتع أبنائها بمهارة فريدة توارثها الأجيال منذ عقود طويلة. وفي وقت سابق، أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، البدء في تنفيذ مشروع "الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي لصناعة الأثاث"، بالشراكة مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا "سيدارى"، وجامعتي سالفورد مانشستر، ولانكستر بالمملكة المتحدة.

وأضافت المحافظ، في تصريح صحفي، أن المشروع يهدف إلى إعلان الصناعة التراثية للأثاث بمدينة دمياط، ضمن التراث الثقافي العالمي وتوثيق البعد لتلك الصناعة، من أجل حفظ وتعزيز وتطوير أنماط وقيم التراث الصناعي. وأوضحت أن ذلك يأتي في مواجهة للمخاطر المحتملة لارتفاع مستوى سطح البحر الناتج عن التغيرات المناخية، إلى جانب تحقيق التعاون الدولي من أجل الحفاظ على المعرفة المحلية والحرفية اليدوية التي تشتهر بها المحافظة على المستوى العالمي. وتابعت محافظ الإقليم حديثها "يساهم البرنامج في تقديم الدعم الفني لتحقيق أهداف المشروع للنهوض بالقدرات البشرية لأبناء محافظة دمياط".