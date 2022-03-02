وزيرة البيئة تشارك فى اجتماع رفيع المستوى حول تعزيز العمل من أجل...

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى اجتماع حوار القيادة رفيع المستوى حول تعزيز العمل من أجل الطبيعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك خلال مشاركتها فى الشق الثانى للدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة المنعقد بمدينة نيروبى بكينيا تحت عنوان " تعزيز برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أجل تنفيذ البعد البيئي لخطة التنمية المستدامة 2030".

أكدت الدكتورة باسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال مشاركتها أن عدم تمويل السياسات التى تدمر الطبيعة ليس حلا، ولكن يجب وضع معايير صارمة لتمويل المشروعات التى تحافظ على الطبيعة وتستطيع خلق وظائف من خلال العمل وحماية الطبيعة.

وأضافت وزيرة البيئة أنه فيما يخص القطاع المصرفى وكيفية أن يكون هناك استثمار فى الطبيعة، أكدت ان يكون ذلك من خلال مشروعات قابلة للتمويل من قبل هذا القطاع، مشيرة أن ذلك يتطلب وجود تكنولوجيات تكون متاحة للدول النامية تساعدها فى الحفاظ على الطبيعة وإعادة واسترجاع النظم الإيكولوجية بها مرة أخرى.

وشددت وزيرة البيئة على أهمية أن يكون هناك تمويل متاح يساعد ويؤدى إلى تنمية القدرات والدعم الفني ومشاركة جميع الجهات المعنية.