الرعاية الصحية تعلن مشاركتها فى مؤتمر Africa Health Excon

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية مشاركتها فى المعرض والمؤتمر الطبى الإفريقى الأول Africa Health Excon، والذى تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، بعنوان (Your Gate to Innovation and Trade)، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى الفترة من 5 إلى 7 يونيو المقبل.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية إلى أن المؤتمر سيكون المحور القارى للابتكار والتجارة فى مصر وإفريقيا، حيث يهدف إلى التواصل مع أنظمة الرعاية الصحية بالدول الإفريقية لتبادل الخبرات وتنشيط محاور التعاون المصرى الإفريقى فى مجال الأعمال والاستثمارات فى قطاع الرعاية الصحية وآخر تطورات التكنولوجيا الصحية فى العالم، لافتة إلى أنه سيقام المؤتمر بمركز مصر للمعارض الدولية ومركز المنارة للمؤتمرات (EIEC) فى القاهرة. وأضافت الهيئة، أن المؤتمر يعد فرصة لخلق أعمال وبناء شراكات مستدامة مع مسئولى الرعاية الصحية والشركات المصنعة والوكلاء والموزعين ومقدمى الرعاية الصحية فى العالم، لتعزيز العلاقات التجارية ودعم فرص الاستثمار الأجنبى الذى يخلق فرصًا للعمل على نقل المعرفة المتخصصة إلى قطاع الرعاية الصحية فى مصر وإفريقيا، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لجميع شركاء الرعاية الصحية للتفاعل معًا وتقديم الحلول لدفع الابتكار الصحى بدول القارة الأفريقية. وتابعت أنه يقدم المعرض مؤتمرات فرعية فريدة من نوعها وبرامج خاصة بالتعليم المستمر للمهنيين الطبيين، تماشيًا مع استراتيجيتنا نحو الاهتمام بالتعليم الطبى المستمر لضمان تقديم خدمات ورعاية صحية آمنة ذات جودة عالمية للأشخاص. كما يتيح العديد من الفرص لاكتشاف المنتجات الطبية عبر العديد من الفئات المتنوعة، والتى تستهدف القطاعات التالية "المستحضرات الطبية، المستلزمات الطبية، الأجهزة الطبية، الكيماويات والكواشف المعملية، التعبئة والتغليف، التأمين الطبى، التغذية العلاجية والفيتامينات، المستشفيات والصيدليات، المستحضرات والمنتجات الجلدية، الصناعات المغذية، أجهزة ومستلزمات الأسنان". وقال الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن المعرض والمؤتمر الطبى الأفريقى الأول، والذى تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد، برئاسة اللواء بهاء زيدان، رئيس الهيئة، يعلن عن الريادة المصرية فى مجال التكنولوجيا الصحية وتقنيات تجهيز المستشفيات، مثمنًا دور هيئة الشراء الموحد فى توفير احتياجات المنشآت الصحية، لافتًا إلى أنها وصلت فى هيئة الرعاية الصحية لنسب كبيرة من تغطية الاحتياجات والمستلزمات والإمدادات الطبية اللازمة للمنشآت الصحية التابعة لها. وأعرب السبكى، عن سعادته للمشاركة بهذا المؤتمر، مشيرًا إلى أن تنظيم هيئة الشراء الموحد لهذا الحدث الهام يعد علامة فارقة وفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين جميع الشركاء لتطوير المنظومة الصحية فى مصر وإفريقيا، وخاصة بعد أن أصبحت مصر تتمتع بالقدرة على أن تكون مركزًا للرعاية الصحية فى القارة، بفضل النمو الذى حققته مصر خلال السنوات القليلة الماضية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى استطاعت من خلاله أن تجعل من نفسها لاعبًا محوريًا فى المنطقة وقدرتها على بناء شراكات قوية مع مختلف الدول بكافة المجالات، ومن أهمها المجال الصحى. وتابع: أن المعرض والمؤتمر الطبى الإفريقى الأول سيحقق طفرة كبيرة فى التعاون المصرى والإفريقى، ومؤكدًا الدور الذى ستلعبه الهيئة المصرية للشراء الموحد فى المستقبل فى الريادة الإفريقية بمجالات التكنولوجيات والتجهيزات والإمدادات الطبية الحديثة. وأضاف أن مشاركة هيئة الرعاية الصحية بالمؤتمر إنما يأتى فى إطار استراتيجيتها نحو التوسع فى بناء الشراكات ونسج العلاقات مع العاملين بمجالات الرعاية الصحية للمعرفة والإطلاع على كل ما هو جديد فى عالم الرعاية الصحية عالميًا، والقيام بدورها بشكل أكبر فاعلية وأكثر تأثيرًا فى تطوير منظومة الرعاية الصحية بمصر، اتساقًا مع ما تقوم به الدولة فى تحقيق التنمية الشاملة المستدامة مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة، وأجندة الاتحاد الإفريقى 2063 والتى تركز على زيادة الاستثمارات فى الرعاية الصحية لتعزيز الصحة فى القارة.

