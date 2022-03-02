أقيم تحت رعاية ئيس الوزراء.. توصيات مؤتمر جمعية الهلال الأحمر

جدة - نرمين السيد - أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصرى، اختتام فعاليات مؤتمر "القيادة الإنسانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. رؤية لمستقبل أفضل".





ونظم المؤتمر جمعية الهلال الأحمر المصرى بالتعاون مع الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وأقيم لأول مرة فى مصر تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وشارك فى المؤتمر فرانشيسكو روكا، رئيس الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وحسام الشرقاوى، المدير الإقليمى للاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ورؤساء جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأعضاء مجلس إدارة المركز العام لجمعية الهلال الأحمر المصرى، بالإضافة إلى ممثلى عدد من الوزراء.



وشهد ختام المؤتمر "إعلان القاهرة" تحت شعار "دعوة للعمل" والذى تضمن عددًا من التوصيات، حيث أكد المشاركون فى مؤتمر القيادة الإنسانية، والذين يمثلون قادة الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر من منطقة الشرق الأوسط شمال شمال وإفريقيا، جنبًا إلى جنب مع قيادة الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والقادة الإقليميين لوكالة الأمم المتحدة، وأصحاب المصلحة المعنيين، والحكومة المصرية أنهم اجتمعوا على مدار يومين فى القاهرة، للاتفاق على المضى قدمًا فى الوفاء بواجبنا الإنسانى، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.



وأكدوا أنه اعترافا بمبدأ الإنسانية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، بأهمية احترام الكرامة الإنسانية لجميع الفتيات والفتيان والنساء والرجال فى جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأخذا بمسؤولياتنا المشتركة للمبادئ والقيم المنصوص عليها فى المبادئ الأساسية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وتسليطا للضوء على النهج لإنسانى للصليب الأحمر والهلال الأحمر، لتلبية احتياجات ونقاط الضعف وإمكانات الجهات الفاعلة والمتطوعين المحليين، بما يتماشى مع 6 قضايا: "الطوارئ الصحية، توطين العمل الإنسانى، الهجرة والنزوح، تغير المناخ، تعبئة الموارد والاستدامة المالية، الشباب والتطوع والمساواة بين الجنسين"، وبطاقة ملهمة نهدف إلى مواصلة جهودنا الفردية والجماعية وتوسيع نطاقها للتخفيف من المعاناة وخدمة المحتاجين وتعزيز المرونة والبرامج الإقليمية وإلهاما منا، والشراكات الفعالة.



وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن مؤتمر القيادة الإنسانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خرج بعدد من التوصيات منها تسريع الإجراءات المحلية المؤثرة التى تعزز التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه مما يؤدى إلى مرونة المجتمعات مع تقليل مخاطر الكوارث، وتحديد موقف الجمعية الوطنية بشأن تغير المناخ، وتحديد الأولويات والإجراءات التى يقودها المجتمع، مع الانخراط مع السلطات العامة فى تطوير خطط التكيف الوطنية، بالإضافة إلى تجديد الدور الهادف وإشراك الشباب والمتطوعين فى معالجة الأزمات المناخية والبيئية فى مجتمعاتهم.



كما أوصى المؤتمر بالعمل بشكل استباقى على إضفاء الطابع الرسمى وتنفيذ شراكات عبر القطاعات ومتعددة الوكالات تشمل الهيئات / السلطات الحكومية الرئيسية لتوسيع نطاق التأهب والاستجابة الإنسانية لمختلف الأوبئة ولتفعيل دور المجتمعات والعاملين فى صحة المجتمع فى الجهود الوطنية، والالتزام بجهود دبلوماسية إنسانية مشتركة لحث صانعى القرار على تضمين استجابات محددة للفئات السكانية الأكثر ضعفًا (مثل المهاجرين والأقليات العرقية) وضمان التوزيع العادل للموارد، بما فى ذلك الوصول إلى اللقاحات بين الدول على أساس الاحتياجات، بغض النظر عن احتياجاتهم.



وأشارت القباج إلى أن المؤتمر أوصى بالتأكيد على نهج استراتيجى للاستثمار فى الجمعيات الوطنية وتنميتها، مع التركيز على القيادة والجودة، وتقوية الأنظمة، وتعزيز النزاهة مثل الإدارة المالية الشفافة وزيادة المساءلة، وتنسيق الجهود لتعزيز العلاقة مع السلطات العامة على المستويين الوطنى والمحلى من أجل العمل الفعال بقيادة محلية وتنفيذ أفضل للدور المساعد، وتعزيز أجندة الاستدامة (وليس المالية فقط) والنُهج التى تعزز مهمة الجمعية الوطنية ومكانتها وهويتها مع بناء أطر للمساءلة والشفافية والنزاهة، تطوير النظم ورقمنتها وإثبات الأثر والفاعلية.



وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن المشاركين اتفقوا على توسيع نطاق الشراكات مع الفاعلين الخارجيين والشركاء والمانحين لضمان الوصول إلى تمويل مرن وطويل الأجل، وتقليل التخصيصات، والإعانات الحكومية والاستثمار فى الجمعيات الوطنية التى تشمل أيضًا تغطية التكاليف الأساسية، ووضع نهج استراتيجى لتعبئة الموارد مع التركيز على استرداد التكلفة، وتنويع مصادر التمويل واستكشاف سبل الأعمال وتوليد الدخل التى تتصل مرة أخرى بمهمة الجمعيات الوطنية، بالإضافة إلى مناصرة أصوات الأشخاص المتضررين من الأزمات والكوارث لضمان عدم إعاقة العمل الإنسانى أو حظره أو استغلاله كأداة، للتركيز على الاحتياجات والفجوات والتحديات وتواصل بشكل فعال عند الحاجة، والحث على اتباع نهج أكثر شمولاً لجذب وإشراك الشباب والمتطوعين، بمختلف تنوعهم، فى الجمعيات الوطنية مع التركيز على النساء والأشخاص ذوى الإعاقة والفئات الأخرى ذات التمثيل المنخفض وإزالة الحواجز التى تمنع مشاركتهم الفعالة.



كما تم الاتفاق على إنشاء أطر للسياسات والآليات والموارد التى تعزز صوت الشباب ومشاركتهم والوصول إليهم وتأثيرهم فى أماكن صنع القرار مع الدعم المناسب والاعتراف بالدور الحاسم الذى يلعبونه، واعتماد نظم أكثر استراتيجية للعمل التطوعى، وإشراك السلطات الوطنية، وجمع البيانات واستخدامها، وتعزيز جهود واجب رعاية المتطوعين من خلال إنشاء آليات تغطية فعالة شاملة لهم على المستوى الوطنى وذات صلة بالسياق، بالإضافة إلى تكثيف الدور المساعد للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر فى دعم استجابة السلطات العامة لاحتياجات المهاجرين واللاجئين والنازحين داخليًا والمجتمعات المضيفة من خلال البرامج الوطنية والإقليمية وعبر الإقليمية مع الحركة والشركاء الخارجيين، وتعزيز التنسيق بين الجمعيات الوطنية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال شبكة الهجرة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على المستوى الفنى، ومن خلال تنظيم مؤتمر إقليمى واحد على الأقل حول الهجرة على مستوى القيادة من أجل تطوير استراتيجية الهجرة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقى.