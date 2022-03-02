انخفاض نسبة الأمية فى بنى سويف إلى 28%

جاء ذلك خلال لقاء محافظ بنى سويف، اليوم الأربعاء، الدكتور عاشور عمرى، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار التابعة لمجلس الوزراء، لاستعراض ما تم إنجازه فى هذا المجال على أرض الواقع خلال الفترة الماضية.
وأوضح المحافظ فى بيان أن ملف تعليم الكبار فى مقدمة أجندة عمل المحافظة وخططها التنموية، فى إطار رؤية مصر 2030 التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيدا بالجهود التى تبذلها الهيئة، ولا سيما فى مجال تحقيق التنمية المستدامة فى القرى، والتى كان أبرزها المشاركة فى خطة تنمية القرى المجاورة لواحة ومنطقة ميدوم ضمن استراتيجية التنمية السياحية من خلال دعم وتحفيز قيام الصناعة بكل مكوناتها.
وشدد على أهمية أن ترتبط استراتيجية تعليم الكبار عبر برامجها وآلياتها بعدد من القضايا الاجتماعية، منها البطالة وتوفير فرص عمل ومراعاة احتياجات سوق العمل، من خلال تأهيل الفئات المستهدفة لأنشطة الهيئة وتدريبها على تنفيذ المشروعات الصغيرة والحرفية.
من جانبه، أعرب رئيس الهيئة عن تقديره الكبير للدعم المميز الذى يلقاه الفرع فى ظل قيادة المحافظ الذى لديه الرؤية التنموية الشاملة، مؤكدا أن التغير التنموى الملموس الذى يجرى بالمحافظة فى مختلف المجالات والقطاعات، وفق رؤية تنموية شاملة يتعاظم فيها دور تعليم الكبار، يدعم ويحفز الهيئة نحو المشاركة الفاعلة والمتزايدة.
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