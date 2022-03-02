/682698/تداول-1990-طن-بضائع-عامة-ومتنوعة-و474-شاحنة-بموانيء-البحر-الأحمر

أكد المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، تداول 1990 طن بضائع عامة ومتنوعة و 474 شاحنة و29 سيارة ملاكي حيث شملت حركة الصادرات تداول 1383 طن بضائع عامة ومتنوعة 250 شاحنة و 9 ملاكي.

دوت الخليج

كما شملت حركة الواردات تداول 607 طن بضائع عامة ومتنوعة 224 شاحنة و 20 ملاكي ومتواجد 10 سفن علي أرصفة الموانئ.

تداول 1990 طن بضائع عامة ومتنوعة و474 شاحنة بموانيء البحر الأحمر

ومن ناحية أخرى، استقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بوسيدن اكسبريس 108 شاحنة و 12 ملاكي السفينة امل بحمولة 71 شاحنة و 8 وتم مغادرة السفينة الحرية بحمولة 76 شاحنة و 5 ملاكي والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 111 شاحنة و 4 ملاكي والسفينة SEA ANGEL فارغة متجهة الي عرض البحر.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان حيث تم استقبال 45 شاحنة بحمولة 426 طن بضائع عامة و 181 طن ترانزيت الي ليبيا و1 ملاكي وتصدير 63 شاحنة بحمولة 1383 طن بضائع عامة و 1 ملاكي.

تداول 1371 طن بضائع عامة و365 شاحنة

وكان أكد المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أمس، علي تداول 1371 طن بضائع عامة ومتنوعة و365 شاحنة و369 سيارة ملاكي حيث شملت حركة الصادرات تداول 960 طن بضائع عامة ومتنوعة 135 شاحنة و6 ملاكي.

وأوضح أن حركة الواردات، شملت تداول 411 طن بضائع عامة ومتنوعة 230 شاحنة و363 ملاكي ومتواجد 9 سفن على أرصفة الموانئ.

واستقبل ميناء سفاجا، السفينة دليلة بحمولة 98 شاحنة و16 ملاكي السفينة امل بحمولة 87 شاحنة وتم مغادرة السفينة امل بحمولة 93 شاحنة و6 ملاكي.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء حيث تم استقبال 45 شاحنة بحمولة 411 طن بضائع عامة و4 ملاكي وتصدير 42 شاحنة بحمولة 960 طن بضائع عامة.