/682689/رئيس-النواب-يتسلم-درع-منتدى-البرلمانيين-العرب-للسكان-والتنمية

أهدى الدكتور عبد الهادى القصبى، درع منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، تقديراً للدور الهام والبارز الذى يقوم به مجلس النواب المصري لدعم قضايا التنمية والسكان.

دوت الخليج

جاء ذلك فى ختام الجلسة الافتتاحية، للإجتماع السنوي البرلماني العربى الأسيوى للسكان والتنمية المنعقد بمقر مجلس النواب.

رئيس النواب يتسلم درع منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية

وكان قد الاجتماع السنوي البرلماني العربي الاَسيوي للسكان والتنمية، والذى يعقد في مقر مجلس النواب، بمشاركة عدد من ممثلي البرلمانات العربية والاَسيوية ، وحضور عدد من الوزراء، من بينهم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، ومايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة .

ومن المقرر أن يُلقى المستشار الدكتور حنفى جبالي ، رئيس مجلس النواب المصري ،كلمة في مُستهل الجلسة الافتتاحية للاجتماع ، ثم كلمة للنائب الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية و رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب المصري .

ويناقش الاجتماع في جلساته التي ستعقد على مدار اليوم عدداً من الموضوعات ، بشأن تعزيز مشاركة الشباب وتمكين المرأة في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وحقوق الإنسان ومدى تأثير جائحة كورونا على النساء والتنمية المستدامة ، والتنمية البشرية والقيم من أجل تحقيق التنمية المستدامة ، ودور البرلمانيين في تناول برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.