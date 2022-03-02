/682687/مدبولي-تطويرمحور-26-يوليو-كلف-الدولة-أضعاف-ما-تم-انفاقه-عليه-منذ-نشأته

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان حجم الانفاق علي تطويرمحور 26 يوليو يصل الي اضعاف ما تم انفاقه علية منذ نشأته.

دوت الخليج واضاف رئيس الوزراء خلال افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة الجيزة بحضور الرئيس السيسي، أن تطور محور 2 يوليو لم يمر عليه فترة طويلة وقتها.. حيث اننا نعمل بمعاير ومعدلات فقط من 5 سنين او 10سنين ولكن الان في هذة الفترة مضطرين نصرف علية اضعاف ما تم علية انفاقة لانة يساعد عل تسهيل حركة المرور. مدبولي: تطويرمحور 26 يوليو كلف الدولة أضعاف ما تم انفاقه عليه منذ نشأته واكد رئيس الوزراء ان الحكومة تصرف عل الطريق الدائري القديم 7 اضعاف قيمتة واضاف انه اذا تم انشائه من البداية بطريقة صحيحة كان التوفير للدولة حجم التعويضات الرهيبه الذي يتم انفاقة اليوم لكي نحقك التوسعات المطلوبة بعد 30سنة

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