القوي العاملة : 28 متدربة يتعرفن علي خطوط الإنتاج في شركة...

قال محمد أنور مدير مديرية القوي العاملة ببني سويف: إن المديرية نظمت زيارة تفقدية لمجموعة "عرفة" للملابس الجاهزة "السويسرية - كامجيت"، بمشاركة 28 من المتدربات اللاتي انهين فترة التدريب بالوحدة المتنقلة التابعة للمديرية على مهنة التفصيل والحياكة، وأبدى مسؤولو المصنع استعدادهم لتوقيع عقود عمل مع كافة المتدربات ، بعد أن تم اختبارهم علي ماكينات المصنع.

أشار مدير المديرية إلي أن الزيارة تأتي في إطار توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، بنشر الوعي بين الشباب لتشجيعهم على العمل بالقطاع الخاص ، وتنمية قدرات الباحثين عن العمل، وتوفير فرص عمل لائقة لهم ، والتدريب من أجل التشغيل ، تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

ونوه إلي أن الزيارة، تضمنت حضور المتدربات محاضرة تعريفية حول المصنع والأنشطة التى يقوم بها، وخطوط الإنتاج والتوزيع والمهن والوظائف ونوعية كل مهنة واشتراطاتها، ثم عمل جولة تفقدية لأقسام المصنع وخطوط الإنتاج المختلفة .

من جانبه أكد عبد الناصر شحاتة هريدي المدير الإداري لمجموعة"عرفة" ، استعداد الشركة لتوفير فرص عمل للمتدربات داخل الشركة بعد انتهاء فترة تدريبهم بمركز التدريب، ايماناً من الشركة بدورها المهم في المساهمة في دفع الاقتصاد القومي، وتقوية الروابط بين قطاعات العمل المختلفة، وكذلك المشاركة في توفير التدريب اللازم للشباب من أبناء المحافظة .

رافق الزيارة التفقدية هانى سعد مدير العلاقات العامة والتدريب بالمديرية ، ومسئولى برنامج الأغذية العالمي ، والمدربين بالمركز، وأيمن عصام رئيس قسم الموارد البشرية بالمجموعة .