/682685/بعد-تصدر-فيلم-الارهاب-والكباب-تريند-جوجل-تعرف-على-اسمه-الحقيقي

كتب مؤلف فيلم الإرهاب والكباب وحيد حامد عدد من المقالات الصحفية عن حال الدولة وقتها، وقرأ هذه المقالات المنتج عصام إمام، فأُعجب بها لتكون سيناريو لفيلم سينمائي، وبدأوا في استعداداته قبل اختيار اسم الإرهاب والكباب.

دوت الخليج ترصد الاسم الأصلي لفيلم الإرهاب والكباب للكاتب وحيد حامد اسم فيلم الإرهاب والكباب الأصلي كان فيلم الإرهاب والكباب عبارة عن مقالات صحفية للكاتب وحيد حامد في أول الأمر، وبالتالي حمل اسم المقالات وهو "لا تراجع ولا استسلام". شريف عرفة يعرض مكافأة مالية لاختيار اسمًا للفيلم آراد المخرج شريف عرفة تغييره، حيث أنه عرض مكافأة مادية لمن يخرج باسم جديد يليق بالفيلم، وخلال مونتاج الجزء الخاص باغنية الكباب الكباب، اقترح السيناريست ماهر عواد اسم الإرهاب والكباب، ليتم الموافقة عليه من الجميع ويصبح اسم الفيلم الشهير التي نتداوله ونشاده الإرهاب والكباب.

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