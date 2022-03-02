تصريحات المطربة مليحة التونسية: “تكوين أسرة تسبب في ابتعادي عن الفن.. واللي غاروا مني تراثية” (فيديو)

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كشفت الفنانة التونسية مليحة، الأسرار التي دفعتها للإبتعادها عن الوسط الفني لفترة من الزمن، مشيرة إلى أن أسرتها كانت السبب، إذ أن مليحة التونسية تزوجت وأنجبت لأن كانت تعتبر أن تكوين أسرة هي الغريزة الطبيعية لكل امرأة .

دوت الخليج يكشف سر غياب مليحة التونسية عن الفن

سر غياب مليحة التونسية عن الفن

وقالت مليحة التونسية خلال لقاءها مع برنامج "من مصر" الذي يعرض على قناة "CBC" ، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنها كانت حريصة على تربية ابنها ومتابعته، مشيرة إلى أن الفن كان يحتاج منها إلى اهتمام خاص ولو كانت استمرت في مشوارها الفني لكانت أهملت في حق ابنها واسرتها، لهذا قررت الابتعاد عن الفن.

مليحة مطربة أغنية غاروا مني

تحدثت الفنانة التونسية مليحة عن أغنيتها الشهيرة "غاروا مني"، مؤكدة أن "لاموني اللي غاروا مني"، ليست أغنية خاصة بها ولكنها اغنية تراثية وتم غنائها منذ فترات طويلة، وقالت أن الأغنية ليست بأغنية عبقرية لكنها لمست الجمهور على الرغم من أن كلماتها بسيطة.

عمر أغنية لاموني اللي غاروا مني

أشارت مليحة التونسية إلى أن أغنية "غاروا مني"، إذا مر عليها خمسون عامًا فستدخل ضمن التراث والفلكلور، معربة عن سعادتها لأنه حتى اليوم لازال الجمهور يحرص على سماعها، كاشفة أنها كانت تحلم بغناء أغنية فولكلورية من التراث التونسي والطبع الذي كانت تحلم به، خاصة أنها حينها كانت في بداياتها الفنية، والأغنية المختلفة دائمًا تجذب انتباه الجمهور.

رأي مليحة التونسية في أغاني المهرجانات

وكشفت مليحة التونسية عن رأيها في أغاني المهرجانات، وقالت إن في كل زمن هناك شكل مختلف من الأغاني والكلمات والفن يسع لكافة أشكال الغناء فلا يستطيع أحد إلغاء نوع معين من الفن.

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أضافت مليحة في حديثها عن المهرجانات الغنائية، وقالت يجب تشديد الرقابة على هذه الأغاني، مشددة على أن التليفزيون هو الإعلام الحقيقي لأنه مازال يدخل كافة البيوت ويؤثر في المجتمعات.