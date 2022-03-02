/682669/محافظ-الغربية-يتفقد-مشروعات-حياة-كريمة-فى-٥-قرى-بزفتى

تفقد محافظ الغربية،الدكتور طارق رحمي ، صباح اليوم الاربعاء، نسب الإنجاز والتطور بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز زفتى داخل قرى السملاوية، كفر أبري، الضبابشة، كفر الدغايدة ونهطاي، وذلك بحضور نجوى العشيري السكرتير المساعد وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

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وفي مستهل الجولة تفقد المحافظ كوبري السملاوية عقب إحلاله وتجديده بتكلفة ٢١ مليون جنيه، كما تفقد أعمال التطوير الشامل بمركز شباب القرية بتكلفة ٦.٤ مليون جنيه والذي وصلت نسبة إنجاز الأعمال به إلى ١٥٪ ، وكذلك انتهاء أعمال رفع كفاءة وتطوير مدرسة عبد الجواد غيط بقرية الضبابشة بتكلفة ٤ مليون جنيه.

أعمال رفع كفاءة الوحدة الصحية بكفر أبري

محافظ الغربية،الدكتور طارق رحمي استهل جولته بتفقد أعمال رفع كفاءة الوحدة الصحية بكفر أبري والتي قاربت على الانتهاء بنسبة ٩٥٪ بإجمالي تكلفة ٢ مليون جنيه، انتهاء أعمال تطوير مدرسة اللواء محمود العزب بكفر أبري بتكلفة ٣.٥ مليون جنيه إلى جانب أعمال إحلال وتجديد بئر مياه ارتوازي بذات القرية بنسبة تنفيذ بلغت ٩٥ ٪.

تطوير ورفع كفاءة مدرسة الشهيد طلبة السايح للتعليم الأساسي

كما تفقد المحافظ تطوير ورفع كفاءة مدرسة الشهيد طلبة السايح للتعليم الأساسي ٩٥٪ وبتكلفة ١ مليون جنيه في قرية كفر الدغايدة، إلى جانب أعمال تبطين ترعة العطف بنسبة إنجاز ٤٥٪ وبإجمالي تكلفة ٤٠.٢ مليون جنيه.

كذلك زار محافظ الغربية قرية نهطاي والتي أوشك العديد من المشروعات بها على الانتهاء ، حيث وصلت نسبة إنجاز أعمال بناء مجمع الخدمات الحكومية إلى ٩٦٪ وبإجمالي مبلغ ١٠ مليون جنيه ، كذلك بلغت نسبة تنفيذ أعمال تشييد مجمع الخدمات الزراعية البيطرية ٩٧٪ وبتكلفة ٥.٤ مليون جنيه ، ذلك بالإضافة إلى أعمال التطوير الشامل لمبنى وحدة طب الأسرة بتكلفة ٢٧ مليون جنيه والتي بلغت ٤٣٪ وأعمال إنشاء مبنى مركز تنمية الأسرة والطفل بمبلغ ٣ مليون جنيه ونسبة تنفيذ ١٥ ٪ ، واختتمت الجولة بتفقد أعمال توسعة محطة معالجة الصرف الصحي بقرية نهطاي.

استمرار أعمال التطوير والبناء على قدم وساق بكافة قرى مركز زفتى

وأكد رحمي ، استمرار أعمال التطوير والبناء على قدم وساق بكافة قرى مركز زفتى لإنهاء كافة المشاريع في الوقت المحدد وبأعلى جودة، موجهاً الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه المبادرة التي أدخلت التعمير والإنشاء والحراك الاقتصادي في كل المجالات وبكافة أرجاء الريف المصري .