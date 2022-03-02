/682679/وزير-الاسكان-والمرافق-يشيد-باهتمام-الدولة-المصرية-بشريحة-السكن-الميسر

قال الدكتورعاصم عبد الحميد الجزار، وزير الاسكان والمرافق، اننا نشهد اليوم الاربعاء افتتاح 48 ألف وحدة سكنية فى مدن السادس من اكتوبر واكتوبر الجديدة وحدائق اكتوبر، موضحا ان 85% من الوحدات التى سيتم افتتاحها اليوم هى سكن اجتماعى لجميع المصريين، و15% منهم هو سكن متوسط وفوق متوسط.

دوت الخليج

جهود الدولة المصرية ووزارة الاسكان والمرافق:

واشاد الدكتورعاصم عبد الحميد الجزار، عبر لقائه على قناة اكسترا نيوز، باهتمام الدولة المصرية بشريحة السكن الميسر، مؤكدا انه ما يتم توفيره حاليا من وحدات سكانية فى المدن الجديدة يتماشى مع رؤية الدولة المصرية فى خلق مجتمعات عمرانية جديدة تتيح فرص عمل متنوعة لمئات الالف من المواطنين وتوفير سكن مناسب ولائق لهم.

واضاف ان العمران فى مصر وخاصة فى اقليم القاهرة يعانى من الكثير من المشاكل، موضحا ان من اهم تلك المشاكل هى المشكلة الخاصة بارتفاع الكثافات السكانية ، وذلك نتيجة التزاحم الشديد وعدم وجود الامكان السكانية.

النزول بالكثافات السكانية

واكد على ان الدولة المصرية وضعت مستهدف للنزول بالكثافات السكانية الى 250 نسمة على الفدان، مشيرا الى ما قامت بيه ب الدولة المصرية ووزارة الاسكان فى خلق مجتمعات عمرانية جديدة، حيث تم اضافة 8 مجتمعات عمرانية جديدة حول اقليم القاهرة منذ عام 2014 والتى تستوعب حوالى 6 مليون نسمة.

واوضح ان الدولة ووزارة الاسكان حرصت على خلق انشطة رئيسية فى تلك المجتمعات العمرانية الجديدة من مناطق صناعية وزراعية، مشيرا الى محور اخر وهو ما تقوم بيه الدولة المصرية وضع مجموعة جديدة من التشريعات والضوابط التخطيطية والبنائية للحد من ظاهرة الانفلات فى البناء دون قيود وشروط، وهو الامر الذى ادى الى هذه الكثافات السكانية الهائلة فى بعض المناطق.

افتتاح مشروعات قومية جديدة بحضورالرئيس السيسى

جدير بالذكر ان فعاليات افتتاح مشروعات قومية جديدة بقطاعى الاسكان والطرق كانت قد بدءت منذ قليل بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهذه المشروعات القومية تأتى في إطار جهود الدولة وتوجيهاتها من اجل لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة وتوفير فرص عمل لأهل الصعيد