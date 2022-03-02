/682677/الرئيس-السيسي-نحتاج-لتغيير-ثقافة-المواطنين-في-التعامل-مع-البناء

تحدث الرئيس عبد الفتاح االسيسي عن ثقافة المصريين في التعامل مع البناء مؤكدا على ضرورة تغييرها لان المواطن بدون قصد لما بيلاقي أرض يقوم بالبناء عليها .

دوت الخليج

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مشروعات قومية جديدة مضيفا:” اللى معاه قرشين بيروح يبنى أي حاجة.. انا بشوف حجم العمارات وحجم الاشغال اللى فيها ولو معاك قرشين تبني العمارة بتاعتك 5-6 أدوار وأنت مش هتسكن فيها؟

الرئيس السيسي: نحتاج لتغيير ثقافة المواطنين في التعامل مع البناء

وتابع الرئيس السيسي :” لو انت معاك فلوس وحطيتها في البنك ده هيوفر لك عائد مناسب.. اللي هتبني عليه مش هيجبلك عائد.. وفي الريف يقوم المواطن بالبناء عدد من الادوار على الرغم انه لن يحتاجه إلا بعد ما يقرب من 15 عام لأجل أبناءه.. وهذه النقطة يجب ان نتجاوزها مواطنين وشعب”.

أكد الرئيس السيسي، أن الدولة المصرية وضعت مبدأ عام للتعامل مع الإزالات التي تتم لإنشاء عدد من المحاور، بتعويض المواطنين عن الإزالات التي تتم للمنفعة العامة، مضيفا "اللى بنعمله ده من بناء طرق وكباري الهدف أن المواطن يتحرك كويس.. مش معقول الفارق بين البيت والبيت 5 أو 10 أو حتى 20 متر.. الموضوع ده محتاج دراسة مع محافظة الجيزة.. نشوف المحاور الموجودة بالفعل جوه الأحياء وهل يمكن التوسعة ولا".