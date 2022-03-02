/682675/الرئيس-السيسي-الدولة-تأخذ-بأساليب-العلم-والتخطيط-العاصمة-الادارية-لا-تحتاج-لمترو-أنفاق

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العاصمة الجديدة ليست في حاجة لمترو الانفاق، موضحا أن هذه الرسالة هي التي نريد ان تصل للمواطنين حيث أن الدولة تأخد بأساليب العلم والتخطيط السلمية في أي منشأة، كما ان التنفيذ يتلاءم مع متطلبات الحياة.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مشروعات قومية جديدة في نطاق محافظة الجيزة، منوها أن الدولة المصرية تشهد معدلات عمل غير مسبوقة:” اللى اتعمل في مصر عمل كبير ولكن ذلك ليس معناه أن نتوقف عن العمل".

الرئيس السيسي: الدولة تأخذ بأساليب العلم والتخطيط.. العاصمة الادارية لا تحتاج لمترو أنفاق

و أكد الرئيس السيسي، أن الدولة المصرية وضعت مبدأ عام للتعامل مع الإزالات التي تتم لإنشاء عدد من المحاور، بتعويض المواطنين عن الإزالات التي تتم للمنفعة العامة، مضيفا "اللى بنعمله ده من بناء طرق وكباري الهدف أن المواطن يتحرك كويس.. مش معقول الفارق بين البيت والبيت 5 أو 10 أو حتى 20 متر.. الموضوع ده محتاج دراسة مع محافظة الجيزة.. نشوف المحاور الموجودة بالفعل جوه الأحياء وهل يمكن التوسعة ولا".