الرئيس السيسي عن اشتراطات البناء: "لا نهدف إيذاء المواطن ولازم البرلمان يساعد"

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن اشتراطات البناء، قائلا: "النقطة دى عليها نقاش كبير.. حتى على مستويات مختلفة.. اتصور البرلمان لازم يساعدنا في اللى احنا بنعمله.. الهدف مش إيذاء المواطن.. الوطن بتاعتنا كلنا.. اشتراطات البناء".
وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات قومية جديدة: "حد يقولى لو أنا مكانك مش أخلي في محافظة القاهرة تتبنى تاني.. كسكن.. لازم مخطط مضبوط".
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