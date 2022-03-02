أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية موجودة على شريط ضيق.. ومش موجود في دول كتير"، متابعا: "حجم الحركة عالى أوي.. محدش حلم يجيب كام اتوبيس نيلي جميل محترم ضمن خطط الدولة لتطوير حركة المرور في جميع أرجاء الدولة".
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات القومية بقطاعي الإسكان والطرق في نطاق محافظة الجيزة.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أكد أن وزارة النقل قامت بعمل مشروعات بـ 1.6 تريليون جنيه، فضلا عن الطرق التي تقوم بإنشاءها وزارة الإسكان والقوات المسلحة.
وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مشروعات تنموية في محافظة الجيزة : "الصورة اللى بنقدمها للناس مش الهدف منها تسجيل جهدنا، إحنا بنحاول نحل مسائل ونخفف على الناس حركتها اليومية والاقتصاد، وأتصور إن ده ليه تأثير كبير جدا على نسب التلوث، لأن إحنا محتاجين وإحنا في المؤتمر "كوب 27" نعرض خطتنا الاستراتيجية لتخفيف حجم التلوث في مصر من خلال المشاريع المختلفة سواء الكهرباء والسكة الحديد لتقيل نسب التلوث".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسي لوزير النقل: «محدش حلم يجيب كام اتوبيس نيلي جميل لتطوير المرور» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.