وزيرة الدولة الأوغندية للاستثمار والخصخصة تستقبل السفير المصري في كمبالا

استقبلت وزيرة الدولة الأوغندية للاستثمار والخصخصة "إيفيلين أنيتا" السفير أشرف سويلم، سفير جمهورية مصر العربية في كمبالا، حيث تطرق اللقاء إلى التطور الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية الاقتصادية وسبل الدفع بها في مختلف المجالات الحيوية للبلدين.
ثمنت الوزيرة الأوغندية التعاون البنّاء بين حكومتي الدولتين، مشيدةً بدور شركات القطاع الخاص المصري في تنفيذ المشروعات التنموية في أوغندا، ومساهمتها من خلال ذلك في تحقيق أهداف الاستراتيجية الأوغندية للتنمية المستدامة، معربةً عن تطلعها إلى الدفع بسبل التعاون مستقبلاً، مع التركيز على جذب الاستثمارات المصرية في مختلف المجالات، لاسيما التصنيع والاتصالات والكهرباء والبنية التحتية.
من جانبه، تناول السفير أشرف سويلم أوجه الدعم المصري المقدم للجانب الأوغندي، والذي شهد زخماً كبيراً مؤخراً، بما يعكس تنامي العلاقات الثنائية والتوجهات المصرية الداعمة للتنمية في القارة الإفريقية، مستعرضاً المشروعات المصرية الكبرى التي تم تنفيذها مؤخراً. ودعا السفير المصري الجانب الأوغندي إلى الاستفادة من التجربة المصرية في تطوير البنية التحتية في كافة المجالات خلال السنوات الأخيرة، لاسيما في مجال الكهرباء والطرق وبناء المدن الجديدة، الأمر الذي يتوافق مع الأولويات الأوغندية التنموية.
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