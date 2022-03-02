عاجل- خبر سار من الرئيس للمصريين عن الإسكان الاجتماعى

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه رفض بناء محاور على النيل تتعدى على 500 فدان من الأراضى الزراعية، وطالب بإنشاء كبرى بديلا عنها، لافتًا إلى أن الدولة المصرية حريصة على الأراضى الزراعية.





وأضاف الرئيس السيسى، فى مداخلة على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية بالجيزة، أنه يجرى إنشاء 500 ألف وحدة إسكان اجتماعى فى عواصم المحافظات، وسيتم إنشاء المدارس وجميع الخدمات التى تليق بالإنسان المصرى، بهدف إخراج طفل غير مشوه. وتابع: "قادرون كدولة أن نلبى مطالبكم، فبلاش تضيعوا فلوسكم فى حاجات زى البناء الكثير على الدائرى، ومعظمها غير مأهول بالسكان"، متسائلاً: بتضيعوا فلوسكم كدا ليه؟ لو طُلب مليون وحدة سكنية هنعملها، وهنفخض الفائدة على المواطنين، ومش هنخلى طلب على شقق فى مصر دون تلبية". ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، افتتاح عددًا من المشروعات ومن بينها مشروعى سكن مصر للإسكان الاجتماعى وجنة للإسكان المتوسط ومركز شباب بمناطق الشيخ زايد وأكتوبر.

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