عاجل- السيسى يصدر توجيها على الهواء خاص بالمساجد والكنائس

جدة - نرمين السيد - وجاء توجيه الرئيس السيسى ببناء مسجد وكنيسة فى كل مشروعات سكنى جديد، خلال تعقيب الرئيس السيسى على كلمة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال افتتاح عدد من مشروعات قومية بالجيزة.
ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، افتتاح عددًا من المشروعات ومن بينها مشروعى سكن مصر للإسكان الاجتماعى وجنة للإسكان المتوسط ومركز شباب بمناطق الشيخ زايد وأكتوبر.
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