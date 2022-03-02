عاجل- السيسى ينتقد البناء بجوار الدائرى: «مش هتجبلك حاجة»

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى، فى تعقيبه على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية بالجيزة، "الناس انتقدتنا بسبب إنشاء مدن جديدة، لو التخطيط العمرانى اتعمل من 40 سنة، مكنش الوضع هيبقى بالشكل دا"، لافتًا إلى أن المشروعات التى تقام الآن هدفها حل المشكلة وليس تعقيدها.

وقال الرئيس: "كل واحد معاه فلوس بيبنى على الأراضى الزراعية، بدعوكم للسير على الطريق الدائرى، وشوفوا العقارات المتواجدة وحجم الإشعال، الشقق مفهاش حد ساكن، والمبالغ دى لو وضعت فى البنك هتوفر عوائد مناسبة، ما يبنى الآن مش هيجيب حاجة لصاحبها".

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، افتتاح عددًا من المشروعات ومن بينها مشروعى سكن مصر للإسكان الاجتماعى وجنة للإسكان المتوسط ومركز شباب بمناطق الشيخ زايد وأكتوبر.