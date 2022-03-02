عاجل- 4 طوابق وسلم 12 دور.. السيسى ينتقد عقارا فى الجيزة

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس، فى مداخلة على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية بالجيزة: "الدولة المصرية متواجدة على شريط ضيق، وحجم الحركة عالى أوى، محدش حلم يجبلى كام أتوبيس نيل جميل".

من جانبه أوضح وزير النقل أنه سافر إلى المجر بهدف التعاقد على "أتوبيس باص" يعمل فى المياه وسيتم توريد 6 أتوبيسات للعمل بين القاهرة وأسوان، لافتا إلى إنشاء مصنع للأتوبيسات النيلية فى مصر، بهدف التصدير لكل دول إفريقيا والشرق الأوسط.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، افتتاح عدد من المشروعات ومن بينها مشروعى سكن مصر للإسكان الاجتماعى وجنة للإسكان المتوسط ومركز شباب بمناطق الشيخ زايد وأكتوبر.