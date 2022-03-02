عاجل- السيسى عن تراخيص البناء: «مش هنسيب الناس كدا»

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى، فى مداخلة على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية بالجيزة: "الاشتراطات التى وضعت، ليست ضد المواطنين، ونعمل على توفير السكن المطلوب للمحافظات، ولو طلب الآن الموافقة على إنشاء 100 ألف وحدة سكنية فى الجيزة والقاهرة، أنا جاهز ومش هنسيب الناس كدا".

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، افتتاح عددًا من المشروعات ومن بينها مشروعى سكن مصر للإسكان الاجتماعى وجنة للإسكان المتوسط ومركز شباب بمناطق الشيخ زايد وأكتوبر.