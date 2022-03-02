عاجل- مليون فى بولاق الدكرور.. الفار يكشف حقائق صادمة عن عدد سكان الجيزة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمته خلال فعاليات افتتاح عدد من المشروعات القومية فى الإسكان والطرق بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء.

وأشار إلى أن عدد سكان محافظة الجيزة 9.5 مليون نسمة وفقًا لما أعلنته الجهات الرسمية فى الدولة، لافتًا إلى أن هناك بعض الأحياء بها كثافة سكانية عالية، ومثالاً على لك منطقة بولاق الدكرور بها مليون نسمة وفقًا للأرقام الرسمية المعلنة، ولكن على أرض الواقع العدد أكبر من ذلك.

وأكد أن عامل الكثافة السكانية كانت عاملا مهما خلال وضع خطة لتطوير الطرق داخل كثير من مناطق محافظة الجيزة مثل "كرداسة وصفط اللبن وبولاق الدكرور"، وغيرها من المناطق.