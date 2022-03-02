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حنفي جبالي: النواب أصدر قانونا بتغليظ عقوبة ختان الإناث ووصلت لدرجة الجناية

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قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب أصدر قانونا بتغليظ عقوبة ختان الإناث و أنها و صلت إلى جناية، كما أصدر المجلس تشريع تضمن عقوبات رادعة لمواجهة التحرش و هي عقوبات مشددة.

دوت الخليج

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جاء ذلك خلال  الاجتماع السنوي البرلماني العربي الآسيوي للسكان والتنمية بمجلس النواب  ويشارك فيه  عدد من ممثلي البرلمانات العربية والاَسيوية وزيرة التخطيط   ووزارة التعاون الدولي،  ورئيسة المجلس القومي للمرأة .

حنفي جبالي: النواب أصدر تعديلات بتغليظ عقوبة ختان الإناث والتحرش 

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وتابع جبالى:" المجلس يقوم بدوره واعتبر المجلس فى بداية الطريق نحو حماية حقوق الإنسان فى جميع المجالات والارتقاء بمستوى المواطن وحل المشكلة السكانية ".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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