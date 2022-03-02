/682672/حنفي-جبالي-النواب-أصدر-قانونا-بتغليظ-عقوبة-ختان-الإناث-ووصلت-لدرجة-الجناية

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب أصدر قانونا بتغليظ عقوبة ختان الإناث و أنها و صلت إلى جناية، كما أصدر المجلس تشريع تضمن عقوبات رادعة لمواجهة التحرش و هي عقوبات مشددة.

دوت الخليج جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي البرلماني العربي الآسيوي للسكان والتنمية بمجلس النواب ويشارك فيه عدد من ممثلي البرلمانات العربية والاَسيوية وزيرة التخطيط ووزارة التعاون الدولي، ورئيسة المجلس القومي للمرأة . حنفي جبالي: النواب أصدر تعديلات بتغليظ عقوبة ختان الإناث والتحرش وتابع جبالى:" المجلس يقوم بدوره واعتبر المجلس فى بداية الطريق نحو حماية حقوق الإنسان فى جميع المجالات والارتقاء بمستوى المواطن وحل المشكلة السكانية ".

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