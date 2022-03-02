/682663/الرئيس-السيسي-الدولة-لديها-مبدأ-عام-للتعامل-مع-الإزلات-المتعلقة-بالمنفعة-العامة-بتعويض-المواطنين

أكد الرئيس السيسي، أن الدولة المصرية وضعت مبدأ عام للتعامل مع الإزالات التي تتم لإنشاء عدد من المحاور، بتعويض المواطنين عن الإزالات التي تتم للمنفعة العامة، مضيفا "اللى بنعمله ده من بناء طرق وكباري الهدف أن المواطن يتحرك كويس.. مش معقول الفارق بين البيت والبيت 5 أو 10 أو حتى 20 متر.. الموضوع ده محتاج دراسة مع محافظة الجيزة.. نشوف المحاور الموجودة بالفعل جوه الأحياء وهل يمكن التوسعة ولا".

دوت الخليج كلمة الرئيس السيسي وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاحعدد من المشروعات القومية بقطاعي النقل والإسكان " :علشان نعمل نضطر إلى بعض الإزالات.. وبقول الكلام ده مبدأ عام الدولة حاطته على نفسها.. اى ازالات للنفع العام.. الدولة تعوض الناس.. الخطة الطموحة هتخلص السنة دي كله". وكان الرئيس السيسي اجتمع أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة". وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي الخاص بالمدن الرياضية الاولمبية الجديدة على مستوى الجمهورية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسي: الدولة لديها مبدأ عام للتعامل مع الإزلات المتعلقة بالمنفعة العامة بتعويض المواطنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.