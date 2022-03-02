أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة وضعت مبدأ عام بتعويض المواطنين حين يتم الإزالات من أجل الصالح العام، متابعا: "اللى بنعمله ده من بناء طرق وكباري الهدف أن المواطن يتحرك كويس.. مش معقول الفارق بين البيت والبيت 5 أو 10 أو حتى 20 متر.. الموضوع ده محتاج دراسة مع محافظة الجيزة.. نشوف المحاور الموجودة بالفعل جوه الأحياء وهل يمكن التوسعة ولا لأ".
وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات قومية جديدة" :علشان نعمل طرق نضطر إلى بعض الإزالات.. وبقول الكلام ده مبدأ عام الدولة حاطته على نفسها.. اى ازالات للنفع العام.. الدولة تعوض الناس.. الخطة الطموحة هتخلص السنة دي كله.. هل ممكن نكون نبقى طموحين ونخلصه السنة دى.. احنا في شهر 3".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسي عن تعويضات الإزالات: كل واحد بياخد حقه كامل وبنعمل دا للصالح العام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.