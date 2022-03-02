الرئيس السيسي عن تعويضات الإزالات: كل واحد بياخد حقه كامل وبنعمل دا للصالح العام

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة وضعت مبدأ عام بتعويض المواطنين حين يتم الإزالات من أجل الصالح العام، متابعا: "اللى بنعمله ده من بناء طرق وكباري الهدف أن المواطن يتحرك كويس.. مش معقول الفارق بين البيت والبيت 5 أو 10 أو حتى 20 متر.. الموضوع ده محتاج دراسة مع محافظة الجيزة.. نشوف المحاور الموجودة بالفعل جوه الأحياء وهل يمكن التوسعة ولا لأ".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات قومية جديدة" :علشان نعمل طرق نضطر إلى بعض الإزالات.. وبقول الكلام ده مبدأ عام الدولة حاطته على نفسها.. اى ازالات للنفع العام.. الدولة تعوض الناس.. الخطة الطموحة هتخلص السنة دي كله.. هل ممكن نكون نبقى طموحين ونخلصه السنة دى.. احنا في شهر 3".