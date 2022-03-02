جدة - نرمين السيد - وأوضح المركز الإعلامى، فى بيان اليوم الأربعاء، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإنهاء شرح مناهج الصف الرابع الابتدائى للعام الدراسى الحالى 2021-2022 قبل رمضان المقبل، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات رسمية بهذا الشأن.
وشددت على التزام كل المدارس بتدريس مناهج الصف الرابع الابتدائى للعام الدراسى الحالى كاملة وفقاً للخريطة الزمنية لتوزيع المناهج الدراسية المقررة للعام الدراسى الحالى 2021-2022، دون تغيير توزيعها، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وفى سياق متصل، يتم تقييم طلاب الصف الرابع الابتدائى من خلال احتساب المتوسط الحسابى لمجموع درجات الطالب لكل فصل دراسى (مجموع درجات الفصل الدراسى الأول + مجموع درجات الفصل الدراسى الثانى مقسومة على 2)، ويكون مجموع الدرجات لكل المقررات متساوية وتحسب من 100 درجة، على أن يتم تحويل الدرجات إلى ألوان، وتشير تلك الألوان إلى مجموعة من الدلالات على النحو التالى "اللون الأزرق يشير إلى أن الطالب قد فاق التوقعات فى اكتساب المعارف والمهارات (85 إلى 100)، ويشير اللون الأخضر إلى أن الطالب قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل من 85)، فيما يشير اللون الأصفر إلى أن الطالب في حاجة إلى بعض الدعم (من 50 لأقل من 65)، ويشير اللون الأحمر إلى أن الطالب لم يتقن هذه المعارف والمهارات وما يزال يحتاج إلى الكثير من الدعم (من 1 لأقل من 50).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- بيان مهم للتعليم عن مناهج الصف الرابع الابتدائى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.