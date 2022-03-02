وزيرة البيئة تبحث مع نظيرتها السويدية الإعداد لمؤتمر استوكهولم +50

وأشادت وزيرة المناخ والبيئة السويدية بقبول الدكتورة ياسمين فؤاد قيادة المسار الثالث لمؤتمر استوكهولم +50 كرئيس مشارك لدعم جهود العمل البيئى عالمياً مع وزيرة البيئة الفنلندية وخاصة فى ظل أهمية هذا المؤتمر والذى يعد بداية تأسيس برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومعربة عن املها فى أن يعد هذا المؤتمر مثالا حقيقيا لحوار كافة المعنيين وأصحاب المصالح والشباب لسد الفجوات بين الأجيال.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن سعادتها بالمشاركة فى قيادة المسار الثالت لمؤتمر استهوكهوهم +50 مع وزيرة البيئة الفنلندية لما فى ذلك من دور هام فى حشد الجهود العالمية لدفع مسار العمل البيئى وخاصة فى ظل ما يشهده العالم من تحديات مشيرة إلى ضرورة التنسيق فى الإعداد ما قبل اقامة المؤتمر فى يونيو مطالبة بضرورة إدراج قصص نجاح الشباب فى العمل البيئى وما تم تنفيذه فى التكامل بين اتفاقيات ريو الثلاث لتحقيق التوازن بين النواحى البيئية والاقتصادية والاجتماعية واظهار مدى انعكاس التحديات البيئية على بعضها وهو ما أكدته مصر خلال اعلانها مبادرة دمج اتفاقيات ريو الثلاث والتى نأمل ان تكون أساس للعمل خلال المؤتمر.
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