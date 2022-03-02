عاجل- السيسى عن تكدس كرداسة وناهيا وبولاق: «عايز المواطن يتحرك بسهولة»

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس، فى مداخلة على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية بالجيزة: "التحدى بالنسبة لنا هو عدد سكان منطقة كرداسة، حجم المساكن المتواجدة فى ناهيا وكرداسة وبولاق كبير، وطرقهم بسيطة، وأنا عايز أخلى المواطن فى المناطق دى يتحرك بشكل كويس".
وتابع: "مش معقول، الفاصل بين المنازل 5 أو 6 مترات، ولازم نشوف المحاور المتواجدة داخل هذه الأحياء ونوسعها، هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة مع محافظة الجيزة، بقول الكلام ده عشان هنضطر نعمل بعض الإزالات، وأى إزالات تتم لصالح النفع العام يتم تعويض المواطنين".
ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، افتتاح عددًا من المشروعات ومن بينها مشروعى سكن مصر للإسكان الاجتماعى وجنة للإسكان المتوسط ومركز شباب بمناطق الشيخ زايد وأكتوبر.
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