عاجل- الرئيس السيسى: نفذنا 700 كيلو طرق للتخفيف عن المواطنين

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى، فى مداخلة على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية بالجيزة، "فتحنا مرحلة واحدة من الدائرى الإقليمى عندما توليت المسؤولية، ثم أكملنا 350 كيلو، ولم نقف عند هذا الحد.. لقد نفذنا 700 كيلو طرق بهدف التخفيف عن المواطنين.

وقال الرئيس: "حرصنا على تنفيذ العديد من مشروعات الطرق لتسهيل حركة المواطنين".

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، افتتاح عددًا من المشروعات ومن بينها مشروعي سكن مصر للإسكان الاجتماعي وجنة للإسكان المتوسط ومركز شباب بمناطق الشيخ زايد وأكتوبر.