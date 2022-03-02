رئيس الهيئة الهندسية: تطوير محاور الجيزة وربطها بالدائرى والأوسطى

جدة - نرمين السيد - قال اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن القيادة السياسة وجهت بتطوير المحاور المرورية القائمة مع خلق محاور جديدة وتطوير خدمة وسائل النقل الجماعى.





وأضاف الفار، خلال فعاليات افتتاح عدد من المشروعات القومية فى الإسكان والطرق بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، خلال استعراضه لتخطيط وتطوير المحاور والطرق بمحافظة الجيزة، بأنه توجيه بربط المحافظة بمختلف أنحاء الجمهورية عبر الشبكة القومية للطرق.

وأشار إلى أن عدد سكان محافظة الجيزة 9.5 مليون نسمة وفقًا لما أعلنته الجهات الرسمية فى الدولة، لافتًا إلى أن هناك بعض الأحياء بها كثافة سكانية عالية، ومثالاً على لك منطقة بولاق الدكرور به مليون نسمة وفقًا للأرقام الرسمية المعلنة، ولكن على أرض الواقع العدد أكبر من ذلك.

وأكد أن عامل الكثافة السكانية كانت عاملا مهما خلال وضع خطة لتطوير الطرق داخل كثير من مناطق محافظة الجيزة مثل "كرداسة وصفط اللبن وبولاق الدكرور"، وغيرها من المناطق، مشيرًا إلى أن خطة التطوير التى تم وضعها عملت على ربط كل المداخل والمخارج بالمحافظة مع الطريقين الدائرى والأوسطى.

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس السيسى مشروعات جديدة فى قطاعى الإسكان والطرق مثل مشروع جنة وغيرها، وسيتم الافتتاح عبر الفيديو كونفرانس.