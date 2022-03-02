عاجل- إيهاب الفار: 15 مليار جنيه قيمة تعويض إزالة العقارات على الطرق

جدة - نرمين السيد - وأشار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال فعاليات افتتاح مشروعات قومية فى الإسكان والطرق بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، إلى أن حجم التعويضات لأصحاب العقارات التى تم إزالتها لتنفيذ مشروعات تطوير الطرق بلغ 15 مليار جنيه.
وقال إن عامل الكثافة السكانية كان مهما خلال وضع خطة لتطوير الطرق داخل كثير من مناطق محافظة الجيزة مثل "كرداسة وصفط اللبن وبولاق الدكرور"، وغيرها من المناطق، مشيرا إلى أن خطة التطوير التى تم وضعها عملت على ربط كل المداخل والمخارج بالمحافظة مع الطريقين الدائرى والأوسطى.
ومن المقرر أن يفتتح الرئيس السيسى مشروعات جديدة فى قطاعى الإسكان والطرق مثل مشروع جنة وغيرها، وسيتم الافتتاح عبر الفيديو كونفرانس.
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