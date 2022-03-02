موعد ومكان جنازة نجل حازم إيهاب

أعلن الفنان حازم إيهاب من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن وفاة مولوده الصغير الذي لم يتخطى الشهر، وأعلن من خلال حسابه أيضًا عن موعد الجنازة.

موقع دوت الخليج ينقل لكم موعد جنازة مولود الفنان حازم إيهاب "يونس" موعد جنازة يونس حازم إيهاب أعلن الفنان حازم إيهاب من خلال حسابه الرسمي على فيسبوك، أن جنازة طفله يونس ستتم اليوم 2 مارس، عقب صلاة الظهر بمسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، والدفن سيكون بعد الصلاة في مقابر 6 أكتوبر أيضًا، وقال:"صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بمسجد الحصري في ٦ اكتوبر و الدفنة في مقابر ٦ اكتوبر على طريق الواحات".

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