/682649/موعد-مباراة-الأهلي-القادمة-ضد-المريخ-السوداني-فى-دوري-أبطال-إفريقيا

يلتقي النادي الأهل لمباراتهى القادمة ضد المريخ السودانى، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء السبت المقبل باستاد الأهلى والسلام والمؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب مجموعة الأهلي بدورى ابطال أفريقيا

1- صن داونز الجنوب أفريقي 7 نقاط

2- المريخ السوداني 4 نقاط

3- الأهلي نقطة واحدة

4-الهلال السوداني نقطة واحدة

سجل النادي الأهلي ثلاثة أهداف في أول ربع ساعة من عمر المباارة، عن طريق محمد شريف ومحمد مجدي أفشة، في شباك فاركو ليعطي الأفضلية لفاركو.

وجاء هدف محمد شريف من خلال تمريره من الجانب الأيسر يلتف عليها شريف ويسكنها الشباك على يمن محمد صبحي.

وجاء هدف أفشة من خلال تمريرة طولية متقنة من وسط الملعب الدفاعي للفريق عن طريق رامي ربيعة بإتجاه محمد مجدي أفشة المنطلق بشكل ذكي خلف مدافعي فاركو والذي تمكن من ترويض الكرة لينفرد بالمرمى ثم أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وجاء هدف أفشة الثاني له في المباارة والثالث للأهلي في الدقيقة الثالثة عشر من خلال انطلاقة مميزة من محمد هاني على الجبهة اليمنى أنهاها بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء مرت من تحت أقدام محمد شريف لتصل إلى محمد مجدي أفشة الذي سددها بسهولة إلى داخل الشباك.

تشكيل الأهلي أمام فاركو:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: رامي ربيعة - حمدي فتحي - محمد عبدالمنعم.

خط الوسط: علي معلول - عمرو السولية - محمد هاني.

خط الهجوم: محمد مجدي افشة - ميكسوني - أحمد عبدالقادر - محمد شريف.

تشكيل فاركو أمام الأهلي

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : عبد الله بكرى - أحمد عبد العزيز “مودي” - رامي صبري.

خط الوسط : عزمي غوما - جيفرسون اينكادا - سوكاري - محمود حمادة - أحمد الصغيري.

خط الهجوم : شكري نجيب - عمرو جمال.