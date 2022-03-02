بدء الاجتماع السنوي البرلماني العربي الاَسيوي للسكان والتنمية بمقر " النواب" (صور)

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بدأ منذ قليل الاجتماع السنوي البرلماني العربي الاَسيوي للسكان والتنمية، والذى يعقد في مقر مجلس النواب، بمشاركة عدد من ممثلي البرلمانات العربية والاَسيوية ، وحضور عدد من الوزراء، من بينهم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، ومايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة .

دوت الخليج

ومن المقرر أن يُلقى المستشار الدكتور حنفى جبالي ، رئيس مجلس النواب المصري ،كلمة في مُستهل الجلسة الافتتاحية للاجتماع ، ثم كلمة للنائب الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية و رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب المصري .

ويناقش الاجتماع في جلساته التي ستعقد على مدار اليوم عدداً من الموضوعات ، بشأن تعزيز مشاركة الشباب وتمكين المرأة في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وحقوق الإنسان ومدى تأثير جائحة كورونا على النساء والتنمية المستدامة ، والتنمية البشرية والقيم من أجل تحقيق التنمية المستدامة ، ودور البرلمانيين في تناول برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية

جدير بالذكر أن الاجتماع السنوي البرلماني العربي الآسيوي للسكان والتنمية ،يُعقد بالشراكة بين منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، والجمعية البرلمانية الآسيوية للسكان والتنمية في اليابان، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان والتنمية، وصندوق اليابان الائتماني، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة.

بدء الاجتماع السنوي البرلماني العربي الاَسيوي للسكان والتنمية

وأكد المستشار الاعلامى لرئيس المنتدى أحمد قنديل، أن رئيس المنتدى أعلن ذلك عقب اطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات ( المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية)، ونظرا لأهمية هذا المشروع فى دعم تنمية الأسرة المصرية ومواجهة قضية الزيادة السكانية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني سوف تستضيف مصر منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية والذى يضم 31 دولة من برلمانيين من الدول الغربية والأسيوية والإفريقية من المهتمين بقضية التنمية والسكان.

وأكد اانائب عبدالهادي لقصبى، أن هذا الاجتماع يتطرق للتكامل فى العملية التنمية التى تنعكس على الأسرة من تنمية وزيادة سكانية والتى تؤثر على التعليم والصحة والتنمية ، وإن الزيادة السكانية قضية أكبر من أن تتحمل مسئوليتها جهة بعينها، مشددًا على أنه “يجب علينا استشعار الخطورة تجاه الأجيال المقبلة” وهى خطر علينا من الإرهاب .

وتناقش الجلسة الأولى: تعزيز مشاركة الشباب وتمكين المرأة في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 1- سعادة السيدة غيثة بدرون، عضو البرلمان المغربي

‏2- السيدة الحنان رباني، المستشارة الإقليمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان (النساء والشباب) ‏ ‏3- السيد الموقر آجال موندو ماجور بابور، عضو البرلمان جنوب السودان ‏ ‏ ‏رئيس الجلسة: السيد ديبندر هودا، عضو البرلمان الهندي ‏ ‏

‏الجلسة الثانية: حقوق الإنسان ومدى تأثير جائحة كورونا على النساء والتنمية المستدامة ‏ ‏ 1- د/ سهيل علوني، عضو سابق بالبرلمان التونسي / حالة تونس ‏ ‏2- السيد أكول أنتوني، عضو البرلمان الأوغندي / حالة اوغندا ‏ ‏3- السيدة ماريا أكوستا-ألبا، عضو البرلمان الفلبيني / حالة الفلبين ‏ ‏ ‏ ‏رئيس الجلسة: السيدة رشا رمضان ، عضو مجلس النواب المصري ، وكيل لجنة الطاقة والبيئه

‏ ‏الجلسة الثالثة: التنمية البشرية والقيم من أجل تحقيق التنمية المستدامة ‏ ‏ 1- سعادة البرفسور كيزو تاكيمي ، عضو البرلمان ا ‏ ‏ ‏2- سعادة السيدة ولاء عبدالفتاح ،عضو البرلمان ‏ ‏3- معالي العين الدكتور رضا الخوالدة، عضو مجلس الاعيان الاردنى ‏ ‏ ‏ ‏رئيس الجلسة: السيد لاري يونكوي، عضو البرلمان الليبيري ‏ ‏ ‏