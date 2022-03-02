/682653/وزير-الشباب-والرياضة-مصر-اصبحت-مرصد-دولي-لاستضافة-مختلف-البطولات

أكد الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية أصبحت مرصد دولي لاستضافة البطولات العالمية، حيث تمكنت الدولة من استضافة 141 بطولة عالمية ، إضافة إلى استضافة الاحداث الرياضية غير الرسمية لتنشيط مفهوم السياحة والرياضة.

دوت الخليج

كلمة الدكتور اشرف صبحي

وأوضح وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، إنه تفردا على المستوي العالمي استضافة بطولة العالم لليد، فى ظل نظام مصري فريد من الاجراءات الاحترازية فى ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، لافتا إلى أن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية وجه شكره للحكومة المصرية على نجاحها فى استضافة عدد من البطولات الدولية.

جاء ذلك خلال افتتتاح الرئيس السيسي عدد من المشروعات القومية فى قطاعي الاسكان والطرق.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة أحدثت نقلة نوعية فى تطوير وانشاء المنشآت الرياضية من خلال تطوير المراكز الشبابية بين الاحلال والتجديد والتطوير فى محافظات الصعيد والدلتا ومطروح، حيث طورت وزارة الشباب 45 مركزا، بينما شارطت وزراة الاسكان بتطوير 532، حيث شاتركت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى تطوير وتجديد 545، مما ساهم فى تحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة اجتماعية من خلال توفر الخدامات المختلفة للمواطنين مظلة حياة كريمة مفهوم انشاء وتطوير وتعليم ومساندوة للدولة المصرية .

وكان الرئيس السيسي اجتمع أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة". وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي الخاص بالمدن الرياضية الاولمبية الجديدة على مستوى الجمهورية".