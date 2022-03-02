(بث مباشر).. السيسي يفتتح مشروعي سكن مصر وجنة للإسكان الاجتماعي في أكتوبر

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من المشروعات ومن بينها مشروعي سكن مصر للإسكان الاجتماعي وجنة للإسكان المتوسط ومركز شباب بمناطق الشيخ زايد وأكتوبر.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من المشروعات من بينها مشروعي سكن مصر للإسكان الاجتماعي وجنة للإسكان المتوسط، ومركز شباب بمناطق الشيخ زايد وأكتوبر.

ويجري الرئيس جولة تفقدية لعدد من المشروعات القائمة في المنطقة.