«اتصال دائم عبر زوم» الهجرة: حالة إصابة واحدة بين المصريين في أوكرانيا

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أنها تتابع بشكل يومى موقف أبنائنا في أوكرانيا، موضحة أن الوزارة تعقد بشكل دائم جلسات عبر زوم بمشاركة أبناء الجالية والطلبة والهدف منها طمأنة الأسر والأهالى المصرية والطلبة الموجودين فى أوكرانيا.
وقالت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، فى تصريحات خاصة: "الحمد لله مفيش سوى حالة إصابة واحدة وهى لمواطن مصرى يدعى محمد سعد محمد زايد، وهو متزوج من أوكرانية من مدينة خاركوف وهى الأكثر قربا من الأحداث".
وتابعت: "التعليمات والتوجيهات كانت للمواطنين من السفارة هناك بعدم ترك المنزل فى الوقت الحالى فى ظل حالات عدم الاستقرار والمواطن خرج وقت الحظر وأصيب بثلاث طلقات والحمد لله حالته مستقرة والوزارة وأبناء الجالية على تواصل دائم معه للاطمئنان عليه، مؤكدة أنها حريصة على متابعة آخر المستجدات والاطمئنان على أوضاع أبناء الجالية المصرية في أوكرانيا في ضوء تطورات الوضع بالأزمة الروسية الأوكرانية.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن مدينة "خاركوف" قريبة من الحدود مع روسيا، وهى من أكثر المناطق اشتعالا ونصيحة سفارتنا فى كييف الالتزام بالتواجد داخل المنازل حفاظا على سلامة أولادنا، حتى لو هناك قطارات تعمل.
وتابعت: أرجو تلتزام أولادنا فى خاركوف بالتواجد فى أماكنهم حفاظا على سلامتهم، وحتى اشعار آخر من سفارتنا فى كييف.
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