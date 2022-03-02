شاهد.. الرئيس السيسى يصل مقر افتتاح مشروعات قومية جديدة بقطاعى الإسكان والطرق

وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر افتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة بقطاعى الإسكان والطرق. ومن المقرر أن يشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فى افتتاح مشروعات جديدة فى قطاعى الإسكان والطرق، مثل مشروع جنة وغيرها، وسوف يتم الافتتاح عبر الفيديو كونفرانس.

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