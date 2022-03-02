«البحوث الإسلامية» يبحث مع جامعة سوهاج سبل التعاون العلمى المشترك

جدة - نرمين السيد - بحث الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد مع الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج سبل التعاون العلمى المشترك وتنفيذ مجموعة من البرامج التوعوية والتثقيفية للطلاب.





وقال الأمين العام خلال لقائه رئيس جامعة سوهاج اليوم الأربعاء إن المجمع أحد أهم المؤسسات العلمية بالأزهر الشريف، مشيرا إلى أنه يحرص على التعاون الفعال مع جميع مؤسسات الدولة، وينفذ الكثير من الأنشطة وفق استراتيجية الأزهر الشريف التى تسعى للحفاظ على وعى المجتمع، وتوعيته بالتحديات الحالية، وتحصينه من محاولات العبث بعقول الناس من جانب تيارات التطرف الفكرى.

وأضاف عياد أنه يرحب بالتعاون مع المؤسسات التعليمية وعلى رأسها الجامعات، حيث يأتى ذلك ضمن الاتفاقيات التى يعقدها المجمع مع مختلف المؤسسات التعليمية والإدارية فى الدولة، لتيسير عملية التواصل مع جميع فئات وأفراد المجتمع، لمواجهة الأفكار الهدامة بأسلوب عقلى ومنهج علمى يبين للناس حقيقة المفاهيم المغلوطة التى تحاول جماعات العنف والإرهاب نشرها فيما بينهم.

وأشار الأمين العام إلى أن المجمع على استعداد لعقد بروتوكول تعاون شامل يستهدف عقد أسبوع ثقافى لطلاب الجامعة، يتضمن عقد سلسلة من الندوات والفعاليات الثقافية، إضافة إلى توفير لجنة فتوى من وعاظ وواعظات الأزهر الشريف للتواصل الفعال مع طلاب وطالبات الجامعة، والاستماع إليهم والرد على أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة من أجل منع استقطابهم من قبل الجماعات التى تتاجر بالدين.

من جانبه، رحب رئيس الجامعة بالأمين العام والوفد المرافق له، مشيرا إلى أهمية الدور العلمى والتوعوى الذى يقوم به الأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، سواء داخل مصر أو خارجها، مؤكدا حاجة طلاب الجامعة إلى المعرفة الوسطية والاعتدال لتميز المنهج الأزهرى بهما.