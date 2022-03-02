عاجل- وصول الرئيس السيسى لمقر افتتاح مشروعات الإسكان والطرق

جدة - نرمين السيد - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، قبل قليل، إلى مقر افتتاح مشروعات قومية فى قطاعى الإسكان والطرق.



جدة - نرمين السيد - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، قبل قليل، إلى مقر افتتاح مشروعات قومية فى قطاعى الإسكان والطرق. وكان فى استقبال الرئيس السيسى، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

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