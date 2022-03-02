القوي العاملة :صرف 2.3 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 5554 منهم 33 "قادرون باختلاف" بالشرقية

/682645/القوي-العاملة-صرف-23-مليون-جنيه-للعمالة-غير-المنتظمة-وتعيين-5554-منهم-33-قادرون-باختلاف-بالشرقية

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، علي قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية بتعيين 5554 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 33 "قادرون باختلاف".

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ويأتي ذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتوفير 2424 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة، فضلاً عن استخراج 2810 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة.

تعيين 5554 منهم 33 "قادرون باختلاف" بالشرقية

ومن جانبه، أوضح مدحت الغمراوى مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر يناير الماضي، أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 446 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأسفر عن تحرير 239 محضر سلامة و 122 حالة غلق إداري، والمشاركة في 80 قياس ميداني ومراجعتها لـ 32 منشأة ، وعمل 43 حالة تحكيم طبي ، ومتابعة 4 حادث جسيم ، ومنح 9 تراخيص لمنشآت.

وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 930 منشأة، وأسفر عن تحرير 311 محضراً ، فضلاً عن التفتيش على 311 منشأة يعمل بها أطفال، وأسفر عن تحرير 8 محاضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فضلاً عن فض 22 إضراب لـ 964 عاملا وعودتهم للعمل.

و في مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، قامت المديرية بمراجعة واعتماد 236 عقد عمل بالخارج ، ومراجعة 330 تفويض ووكالة لشركات بها 262 فرصة عمل.

و في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، فقد قامت المديرية بصرف 28 منحة مولود جديد ، و 5 منح زواج ، و10 منح وفاة أحد الأقارب ، وصرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 4517 عاملاً من المسجلين ، فضلاً عن صرف رعاية صحية لـ 4 عمال من المسجلين لعمل عمليات جراحية كبرى ، ليصل إجمالى ما تم صرفه 2 مليون و 393 ألفاً و500 جنيه لـ 4564 عاملا .

وأكد مدير المديرية، أنه تم استلام طلبات ترخيص عمل للأجانب من العاملين فى نطاق المحافظة ، واستخراج ترخيص لأول مرة ، وتجديد 11 ترخيص آخرين ، وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طقاً لأحكام القانون.